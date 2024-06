O jovem talento Zé Vargas, a banda Olha a Nuvem e o concerto de João Só são apenas alguns dos momentos altos num dia que promete trazer muita animação aos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, já neste sábado. O Teen Alive Aid está de volta para ajudar a Academia dos Champs e vai proporcionar um dia muito bem passado às famílias que responderem ao convite. Com entrada livre, todas as receitas angariadas com a venda de produtos e o valor simbólico associado a algumas das animações, reverterão a favor da Academia dos Champs.

"Estamos de volta em força para, mais uma vez, este evento ser um dos pilares principais na captação de recursos que permitam consolidar o trabalho de integração social via desporto efetuado pela Academia dos Champs", vinca António Champalimaud, fundador da instituição. "Nos últimos anos, foram vários os motivos que condicionaram naturalmente a organização do Teen Alive Aid, mas é com particular satisfação que voltamos a reunir um conjunto de parcerias que nos permitem retomar um evento que se destaca pela sua componente humana de juntar amigos e famílias, no qual a solidariedade é o elo que a todos une, este ano reforçada pela participação altruísta do músico João Só, que partilhará o palco do Teen Alive Aid com um vasto grupo de outros músicos e amigos da Academia dos Champs, todos eles dispostos a fazer a diferença na vida dos nossos alunos", destaca ainda.

Evento solidário dirigido a toda a família, o Teen Alive Aid ano volta a ter como principal objetivo a angariação de fundos para a Academia dos Champs, juntando perto de uma dezena de bandas e artistas num dia que arranca pelas 11.00 e que conta com a Câmara Municipal de Oeiras como parceira. Para assegurar uma resposta positiva, que permita fazer a diferença para o projeto de integração social via desporto que trabalha com mais de 200 crianças e jovens a partir dos 5 anos (estimando-se um custo de 200 euros para que cada criança/jovem possa beneficiar de um ano de aulas de ténis completamente gratuitas), espalhados por nove núcleos em todo o país, há muitos atrativos.

Desde logo, o concerto nos 15 anos de carreira de João Só, marcado para as 14.00, já depois de ter atuado o músico Zé Vargas, que o cantor ajudou a lançar. No alinhamento do Teen Alive Aid 2024 contam-se ainda as atuações da banda Olha a Nuvem, de Gonçalo Leandro, cujo primeiro disco “Pivots da Bruxaria” foi editado este ano, com a participação da artista Joana Lobo Anta, que terá também a sua atuação a solo no dia 29 de junho, em Oeiras.

Fundada em 2009, a Academia dos Champs é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que "aposta na integração social de crianças e jovens (a partir dos 5 anos) em situação de risco, por via do ensino do ténis, oferecendo ainda outras valências aos seus beneficiários, em áreas tão diversas como o apoio ao estudo, aulas de inglês, coaching vocacional e saídas profissionais". Atualmente, a instituição tem nove núcleos de atividade a funcionar no país, dando mais de 2.500 aulas todos os anos letivos.

"As restantes performances do Teen Alive Aid 2024, estarão a cargo dos artistas Adarsha, Barbara e o rapper Sane 75, todos eles com o denominador comum de terem sido, em tempos, alunos do professor Nuno Peixoto Silva (mentor do Teen Alive Aid) que, mais uma vez este ano, trará ao palco de Oeiras um conjunto de seis bandas de alunos seus do Colégio St. Julian’s de Carcavelos", confirma a organização, juntando ao bolo a atuação das bandas juvenis I Don’t Know, I Got It, Wild Card, Skulls e Apollo, logo a partir das 12 horas, e sempre com o objetivo de ajudar a Academia dos Champs.

Nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal haverá ainda várias atividades e animações para os mais novos: "Desde insufláveis, ao dynamic bungee jumping, surf mecânico, pinturas faciais, tatuagens e jogos tradicionais, a que se juntam o Beach Tennis, numa iniciativa de promoção da modalidade dinamizada pela Federação Portuguesa de Ténis, parceiro institucional da Academia dos Champs; todas estas atividades estarão devidamente complementadas com uma vasta oferta de conceitos de street food", adianta a organização.