Wall Street negoceia em alta no início da sessão A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, após a Reserva Federal norte-americana (Fed) ter considerado que a incerteza quanto à covid-19 representa um "sério perigo" para as perspetivas económicas.





Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 1,95% para 23.889,55 pontos e o Nasdaq progredia 1,46% para 8.208,37 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.782,14 pontos, mais 1,18%.

A Fed considerou que a incerteza quanto à pandemia da covid-19 representa "um sério perigo para as perspetivas económicas", segundo as atas da reunião de emergência de 15 de março.

"Todos os participantes viram que as perspetivas de curto prazo para a economia dos Estados Unidos (EUA) se deterioraram acentuadamente nas últimas semanas e se tornaram profundamente incertas", segundo a ata da reunião do comité de política monetária, que decidiu baixar as taxas de juro, pela segunda vez em duas semanas.

Após a reunião, a Fed anunciou que colocou as taxas de juro entre 0% e 0,25% pela primeira vez desde a crise financeira de 2008, e anunciou um programa de compra de ativos no valor de 700.000 milhões de dólares, um montante que, entretanto, aumentou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a subir 3,44% para 23.433,57 pontos.

