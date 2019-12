Validação resultados é "grande rasura" no desenvolvimento da democracia - MDM O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, considerou hoje que os resultados que dão vitória ao partido no poder em Moçambique (Frelimo) e ao seu candidato (Filipe Nyusi) são uma "grande rasura" na democracia em Moçambique. internacional Lusa internacional/validacao-resultados-e-grande-rasura-no_5e00cbc8c5b9b912c06a2db9





"O que aconteceu em Moçambique foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia no país", disse José de Sousa, deputado do MDM, falando minutos após a proclamação de resultados em Maputo.

Em causa está a proclamação hoje dos resultados pelo Conselho Constitucional (CC), confirmando a reeleição de Filipe Nyusi, à primeira volta, para um segundo mandato, com 73% dos votos, e a maioria absoluta da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) nas três eleições em todos os círculos eleitorais - 11 no país, mais dois no estrangeiro (África e Resto do Mundo).