UNITA anuncia protestos para revisão da data de celebração da juventude angolana





"Se daqui até ao dia 14 de abril não houver sinais claros sobre a revisão desta data, vamos mover a juventude angolana para estar nas ruas no dia 14 de abril. Vamos protestar, mas o país todo, para demonstrarmos que basta desta ditadura que se impõe em todos os níveis", afirmou hoje o secretário-geral da JURA, Agostinho Kamwango.

Angola celebra o Dia Nacional da Juventude em 14 de abril, uma data que "não reúne consenso", sobretudo no seio das forças políticas na oposição, por "enaltecer apenas" a memória de uma figura do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder).

Para o líder juvenil da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), maior partido na oposição no país, há necessidade urgente de aprovar a Lei da Juventude e de se rever a data de celebração da juventude angolana.

Segundo o secretário-geral da JURA, a necessidade de se aprovar a Lei da Juventude e rever o dia de celebração da juventude para uma data de consenso foi abordada, em abril de 2019, numa audiência que o Presidente angolano, João Lourenço, concedeu aos líderes juvenis.

Segundo Agostinho Kamwango, foram determinadas orientações e os órgãos responsáveis em desencadear o processo, "nomeadamente o Conselho Nacional da Juventude e o Ministério da Juventude e Desportos recusam-se em colocar em prática a orientação do Presidente".

O secretário-geral da JURA instou ainda as instituições a tratarem o assunto "com seriedade", para que a lei e a data de celebração consensual façam parte dos diplomas a aprovar no 7.º Conselho Superior da Juventude, previsto para junho próximo.

