Tribunal de Contas audita contas do Cofre de Previdência da polícia angolana

O Tribunal de Contas angolano está a auditar as contas da direção cessante do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional (CPPPN) angolano, mergulhado em "elevadas dívidas" que levaram à hipoteca do seu património, foi hoje anunciado.

internacional

Lusa

internacional/tribunal-de-contas-audita-contas-do-cofre-de-_5e31cb08d617441277a82216