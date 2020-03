Trafigura financia saída de general 'Dino' da corretora Puma Energy A corretora de matérias-primas Trafigura financiou a compra das ações que o general 'Dino' detinha na Puma Energy, num acordo avaliado em 400 milhões de dólares, reduzindo a participação do general angolano para menos de 5%. internacional Lusa internacional/trafigura-financia-saida-de-general-dino-da_5e5cf6b52d4fda12dd542c2e





"A Puma Energy Holdings anuncia que concordou, sujeito à aprovação das autoridades reguladoras, com uma reestruturação da estrutura acionista com a Trafigura e a Cochan Holdings; o resultado será que a Cochan deixará de ser um acionista significativo, com a participação acionista da Cochan a ser reduzida [de 15%] para menos de 5%", lê-se no comunicado divulgado hoje pela distribuidora energética.

"A transação será implementada através de uma operação de recompra das ações da Trafigura, que se segue a uma compra equivalente pela Trafigura das ações da Puma detidas pela Cochan Holdings", detida pelo general angolano, e financiada pela Trafigura através de um empréstimo com uma duração de sete anos, acrescenta-se no documento.