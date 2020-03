Tomada de reféns em centro comercial nas Filipinas termina após nove horas Um grupo de cerca de 30 pessoas que permaneceu sequestrado durante nove horas no interior de um centro comercial nos subúrbios de Manila, Filipinas, foi libertado e o sequestrador detido pelas forças policiais, anunciaram hoje as autoridades locais. internacional Lusa internacional/tomada-de-refens-em-centro-comercial-nas_5e5d169059cf6448e14607bd





O sequestrador, identificado como um ex-segurança do centro comercial Greenhills, saiu voluntariamente do edifício, juntamente com os reféns, e entregou-se à polícia após uma longa negociação com as autoridades.

O agressor foi detido pela polícia no local sem registo de incidentes.

O homem de 32 anos, que alegou que procurava justiça depois de ter sido "injustamente" despedido, aceitou deixar dentro do recinto comercial a arma e a granada que tinha consigo.

Antes de irromper pelo centro comercial localizado nos subúrbios da capital filipina, o homem feriu uma pessoa num tiroteio.

O ferido, um ex-colega do sequestrador, foi transportado para um hospital em Manila, onde está "a recuperar favoravelmente", confirmou Francis Zamora, presidente da câmara de San Juan, cidade localizada nos subúrbios de Manila, citado pelas agências internacionais.

Durante o sequestro, o homem pediu várias vezes para falar, através de um sistema de videoconferência, com a comunicação social, com o objetivo de denunciar atos de "corrupção" dentro da empresa de segurança que dispensou os seus serviços.

O homem confessou que o assalto ao centro comercial e o sequestro das pessoas, a maioria trabalhadores em lojas no recinto comercial, foi um "ato premeditado".

O antigo vigilante entrou no recinto comercial eram 11:00 locais (03:00 em Lisboa) e barricou-se no segundo andar do edifício, enquanto a polícia evacuou as restantes aéreas do edifício e cercou a zona.

