Todos os museus de Cabo Verde fechados e programação cultural suspensa O Governo cabo-verdiano vai encerrar, a partir de hoje, preventivamente, 13 espaços culturais públicos do país, incluindo os museus, suspendendo ainda toda a programação cultural prevista pelo Ministério da Cultura, devido à pandemia de Covid-19. internacional Lusa internacional/todos-os-museus-de-cabo-verde-fechados-e_5e6f9caf1a16c91991b566e8





Em comunicado, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas explica a decisão "face aos dados existentes" sobre o comportamento do Covid-19, provocado por um novo coronavírus, e pelo "grande número de turistas e visitantes nacionais que frequentam os museus e centros culturais".

"Foi decidido pelo encerramento imediato, até nova avaliação, de todos os museus nacionais, dos centros culturais e das visitas guiadas à Biblioteca Nacional de Cabo Verde e ao Arquivo Nacional de Cabo Verde", refere-se no comunicado.

A decisão é também justificada por, simultaneamente com a presença de turistas, todos esses espaços receberem "diariamente centenas de alunos do pré-escolar, básico, secundário e universitários bem como professores e investigadores".

Cabo Verde já registou vários casos suspeitos do Covid-19, mas todas os testes laboratoriais deram resultado negativo até ao momento.

"Todos os espaços culturais do Estado sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas encerram a partir de hoje, 16 de março, ao público como medida preventiva", acrescenta o comunicado.

Segundo o Ministério da Cultura, são abrangidos pelo encerramento o Palácio da Cultura Ildo Lobo, o Auditório Nacional Jorge Barbosa, Museu Etnográfico da Praia, Museu de Arqueologia, e o Memorial Amílcar Cabral, todos na cidade da Praia, ainda os museus da Tabanca e Norberto Tavares, também na ilha de Santiago, o Centro Cultural do Mindelo, o Museu do Mar e o Núcleo Museológico Cesária Évora, na ilha de São Vicente, e o Museu do Sal, na ilha do Sal.

Além disso, na cidade da Praia, na Biblioteca Nacional de Cabo Verde ficam canceladas as visitas guiadas a alunos e turistas, enquanto o Arquivo Nacional de Cabo Verde vai apenas prestar serviços urgentes.

"Determina-se também o cancelamento de toda a programação cultural nas instituições e espaços de programação cultural do Estado sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas", lê-se ainda.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.501 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

PVJ // VM

Lusa/Fim