Timor-Leste confirma novo caso suspeito de cidadão estrangeiro O Ministério da Saúde timorense informou hoje que há um novo caso suspeito de Covid-19 em Díli, um cidadão estrangeiro com "sintomas respiratórios" e que está atualmente isolado em casa à espera do resultado de testes. internacional Lusa internacional/timor-leste-confirma-novo-caso-suspeito-de_5e6783a799a1bc198001aaec





"Um cidadão estrangeiro com problemas respiratórios e uma história recente de viagens para países de alto risco está a ser investigado como um possível caso de coronavírus", refere uma nota do Ministério da Saúde divulgada na sua página oficial do Facebook.

"Está estável e sob observação. Amostras foram recolhidas e vão ser enviadas para a Austrália para serem testadas", refere a nota.

Rajesh Pandav, responsável da OMS em Díli, confirmou à Lusa que o cidadão, cuja nacionalidade não foi revelada, está isolado, em sua casa e sem contacto com outras pessoas.

Fonte do Ministério da Saúde disse à Lusa que não se trata de um cidadão português.

A notícia surge depois de ser confirmado que deram negativas análises a um outro cidadão estrangeiro, de nacionalidade italiana, que esteve isolado desde a passada semana.

O resultado negativo foi dado hoje a conhecer numa reunião que está a decorrer do primeiro-ministro com o corpo diplomático acreditado em Díli para "falar dos preparativos para a máxima vigilância e controlo do Covid-19 em Timor-Leste, que é hoje uma preocupação a nível mundial".

Timor-Leste não tem ainda qualquer caso confirmado da doença.

