Suíça anuncia primeiro caso As autoridades de saúde da Suíça confirmaram hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país, no Cantão de Tesino, próximo da fronteira com a Itália.





O departamento Federal de Saúde Pública informou que o caso foi confirmado pelo laboratório de referência da Genebra.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação uma mulher que foi hospitalizada na segunda-feira, no Porto.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.

