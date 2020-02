Substituição do CFA pelo ECO e simbólica e não muda o rating dos países - Fitch A agência de rating Fitch considera que a substituição do franco africano (CFA) pelo Eco é "essencialmente simbólica" e não influencia o perfil de crédito do Benim e da Costa do Marfim, os únicos analisados pela Fitch. internacional Lusa internacional/substituicao-do-cfa-pelo-eco-e-simbolica-e_5e3ff54df0a7d512829f9826





"A reforma monetária da União Monetária e Económica da África Ocidental (UEMAO, no original em francês), anunciada pelo Presidente da Costa do Marfim a 21 de dezembro é essencialmente simbólica, já que a indexação ao euro vai ser mantida e a nova moeda vai continuar a beneficiar da garantia de conversão", lê-se numa análise publicada pela Fitch Ratings.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "as mudanças não mudam fundamentalmente os riscos de liquidez externa dos dois membros que a Fitch analisa, o Benim, com um rating B e Perspetiva de Evolução positiva, e a Costa do Marfim, com B+ e Perspetiva positiva".