Sociedade civil moçambicana defende mais financiamento estatal contra desnutrição crónica A Plataforma da Sociedade Civil para o Movimento Expandindo a Nutrição em Moçambique defendeu hoje mais financiamento ao combate à desnutrição crónica, considerando insuficientes as verbas alocadas pelo Estado para esse fim. internacional Lusa internacional/sociedade-civil-mocambicana-defende-mais_5e319fffec64cc12b384e0fb





"Infelizmente, apenas 0,013% do Orçamento do Estado é alocado para as ações do Plano de Ação Multisetorial para a Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC)", afirmou a assistente técnica da Plataforma da Sociedade Civil para o Movimento Expandido a Nutrição, uma rede de Organizações Não Governamentais (ONG).

Lígia Mutemba falava durante o lançamento em Maputo da segunda fase da "Campanha de Advocacia Geração Nutrição".