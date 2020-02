Sociedade civil de Cabinda pede implementação do estatuto especial para "travar contestações" O Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD) alertou hoje a falta de autonomia da província está a permitir o "surgimento de sentimentos contestatários" num território "sem vestígios visíveis de desenvolvimento". internacional Lusa internacional/sociedade-civil-de-cabinda-pede-implementacao_5e3d5316ee210512b2cb0c3e





Em causa está a falta de aplicação do Estatuto Especial para a província do norte de Angola, prevista e prometida por Luanda, refere, em comunicado, FCD, um dos signatários do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação em Cabinda, subscrito em 2006, juntamente com o Governo angolano.

"Apesar de avanços substanciais" no processo de paz, ainda "está por se implementar" o Estatuto Especial, uma das dez tarefas, no âmbito da Reconciliação Nacional, plasmadas no memorando assinado há 14 anos, que de acordo com a ONG "é a nuclear" e "permanece letra morta".