Seca persiste e crise alimentar mantém-se no sul de Moçambique - relatório A terceira seca consecutiva no sul de Moçambique deverá manter aquela região do país como a mais exposta a uma crise alimentar, refere o último relatório da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, sigla inglesa). Lusa





O relatório que faz a previsão até setembro mantém as tendências já descritas nos meses anteriores e, além do sul, inclui Cabo Delgado (norte) no mapa laranja (cor do nível 3, "crise", numa escala de um a cinco, sendo este último o mais grave) que aponta para a falta de alimentos.

Na província de Cabo Delgado, a causa da fome que vai crescendo no dia-a-dia dos habitantes é provocada pelo abandono dos campos, com o alastrar do conflito armado com grupos insurgentes que em dois anos já terá provocado perto de 400 mortos e cerca de 160.00 deslocados.