São Tomé e Príncipe deve reestruturar energia para fomentar crescimento O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considerou que o arquipélago de São Tomé e Príncipe deve reestruturar o setor energético para potenciar o turismo e manter o crescimento económico em cerca de 5% do PIB.





"O setor da energia precisa de ser reestruturado, já que hoje em dia depende largamente da geração térmica, o que reduz a segurança energética e aumenta os custos de produção da eletricidade, que só chega a 70% da população", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, divulgado em Abidjan.

O relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro', nota que a elétrica nacional aumentou as dívidas a fornecedores para 77 milhões de dólares, cerca de 18% do PIB e defende que "o país precisa de aumentar as energias renováveis", como a energia eólica e solar.