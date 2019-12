Renamo exige inquérito para investigar autoria dos ataques armados no centro de Moçambique

A Renamo, principal partido de oposição em Moçambique, desafiou hoje as autoridades a criarem uma comissão de inquérito para investigar a autoria dos ataques armados no centro do país, reiterando que o partido não está ligado às incursões.

internacional

Lusa

internacional/renamo-exige-inquerito-para-investigar_5e09dd8519454c1c0d2bd263