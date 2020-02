Quase uma dezena de galerias portuguesas na JustMad -- Feira Internacional de Arte Emergente Quase uma dezena de galerias portuguesas, localizadas em Lisboa, no Porto e em Ílhavo, e a portuense Árvore -- Cooperativa de Estudos Artísticos participam na 11.ª JustMad -- Feira Internacional de Arte Emergente, que começa hoje em Madrid. internacional Lusa internacional/quase-uma-dezena-de-galerias-portuguesas-na_5e575b0a40d8a912bc69372c





A feira, que decorre no Palácio Neptuno, introduziu no ano passado uma nova secção, chamada "Solo Portugal", com galerias portuguesas. Este ano, são nove as galerias nacionais que se apresentam na JustMad.

Na feira, que ocorre em paralelo com a ARCOmadrid, vão estar a Galeria 111, a Allarts Gallery, a Cisterna Galeria, a Galeria das Salgadeiras, a Módulo -- Centro Difusor de Arte, Arte Periférica e a Trema -- Arte Contemporânea, de Lisboa, a Sala 117, do Porto, e a Galeria Nuno Sacramento, de Ílhavo.