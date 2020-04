Projeto para manter raparigas nas escola apoiou cinco mil meninas no centro de Moçambique Mais de cinco mil raparigas vulneráveis beneficiaram de apoio num projeto implementado pela ONG Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADDP) e que visa manter as meninas nas escola na província da Zambézia, centro de Moçambique. internacional Lusa internacional/projeto-para-manter-raparigas-nas-escola_5e9713ac3c0c9b6c94a31ec1





"O projeto Nikhalamo tinha como foco a retenção de raparigas vulneráveis e órfãs na escola, assegurando a sua conclusão no 2.º grau do ensino primário [6.ª e 7.ª classes] e do 1º ciclo do ensino secundário [8.º,9.º e 10.º]", lê-se no comunicado da instituição distribuído à imprensa.

O projeto trabalhou em colaboração com os membros das comunidades do distrito de Namacurra, na província da Zambézia, para a fácil identificação e acompanhamento das raparigas recrutadas.