Presidente timorense consternado com impacto dos incêndios na Austrália O Presidente timorense manifestou hoje consternação pelos fogos na Austrália, lamentando a perda de vida, de bens pessoais e a perda de biodiversidade dos incêndios, que continuam em vários pontos do país. internacional Lusa internacional/presidente-timorense-consternado-com-impacto-_5e1dae859057451c02f80c8a





Numa mensagem em vídeo à nação, gravada no Palácio Presidencial em Díli, Francisco Guterres Lu-Olo expressou solidariedade com a Austrália em nome de Timor-Leste e dos timorenses.

"É com dor que acompanho a tragédia que se abate, uma vez mais, sobre uma parte da Austrália. Das imagens que nos chegam através da comunicação social, vejo pessoas que choram a perda dos seus entes queridos cujas vidas foram ceifadas pelo fogo", disse Francisco Guterres Lu-Olo, numa mensagem à nação.

"Estou com as pessoas que perderam as suas casas e os seus bens, quantas vezes resultantes dos esforços de uma vida de trabalho e de suor. As suas lágrimas, as suas palavras de dor, os seus rostos crispados pela emoção, tocam-me profundamente", disse.

Lu-Olo lamentou a morte de centenas de milhões de animais, "ameaçando a riquíssima biodiversidade da Austrália" com o impacto de "uma tragédia destas proporções a ter consequências difíceis de serem medidas".

Para o chefe de Estado timorense, os fogos obrigam a "ponderar sobre a gravidade da mudança climática", desafio de tal dimensão que exige a colaboração de todos.

"A catástrofe dá-nos a oportunidade de gerar parcerias novas, entre os saberes tradicionais e os saberes produzidos pela ciência e tecnologia modernas", acrescentou.

Os fogos que duram há várias semanas na Austrália já causaram 27 mortos, destruíram mais de 2.200 casas e queimaram uma área maior que Portugal.

ASP // EJ

Lusa/Fim