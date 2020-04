Preços inalterados em Cabo Verde no mês de março - INE Os preços em Cabo Verde não sofreram variações em março, após oscilações de queda e subida nos dois primeiros meses do ano, segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano sobre a inflação, divulgado hoje. internacional Lusa internacional/precos-inalterados-em-cabo-verde-no-mes-de_5e94473446d99c31c02889fc





Os dados constam do Índice de Preços no Consumidor (IPC), numa evolução que compara com a queda de 0,3% nos preços registada em janeiro e a subida de 0,1% em fevereiro.

Em março, o IPC total nacional "registou uma taxa de variação mensal nula (0,0%), mantendo no mesmo nível à do mês anterior", lê-se no relatório do INE.