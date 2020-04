PR timorense autoriza transferência de Fundo Petrolífero

O Presidente da República timorense promulgou o decreto do parlamento relativo à transferência de 250 milhões de dólares (229,97 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço do tesouro e combate à covid-19.

Lusa

