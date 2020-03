PR moçambicano vai visitar Gana e Guiné Equatorial no primeiro semestre de 2020 O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, vai realizar visitas de Estado ao Gana, de 26 a 28 deste mês, e à Guiné Equatorial, de 30 de março a 01 de abril, anunciou hoje a Assembleia da República (AR). internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-vai-visitar-gana-e-guine_5e679dd554821b1985abc6f2





O porta-voz da comissão permanente da AR, Hélder Injonjo, disse, em conferência de imprensa, que o órgão legislativo moçambicano autorizou hoje a visita aos dois países, a pedido da Presidência da República, em cumprimento de uma imposição da Constituição.

"As visitas ao Gana e à Guiné Equatorial inserem-se no estreitamento das relações bilaterais", acrescentou Injonjo.

Com o Gana, Moçambique partilha a pertença à Commonwealth, organização que congrega antigas colónias britânicas.

Apesar de Moçambique não ter sido colónia britânica, decidiu aderir à organização pelos fortes laços que mantém com os seus países vizinhos, que foram colonizados pela Grã-Bretanha.

Já com a Guiné Equatorial, Moçambique tem em comum o estatuto de membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Além de autorizar a visita de Filipe Nyusi aos dois países, a comissão permanente da AR reuniu-se hoje para marcar as datas da primeira sessão ordinária do parlamento.

A primeira sessão ordinária da AR vai decorrer de 25 deste mês a 29 de maio, tendo em agenda a aprovação do Programa Quinquenal do Governo e o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado.

O porta-voz da comissão permanente da Assembleia da República (AR) de Moçambique disse que os três documentos fazem parte de um conjunto de 20 pontos que vão corporizar a agenda da primeira sessão ordinária da nova legislatura do parlamento moçambicano.

