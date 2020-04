PR moçambicano propõe amnistia para crimes e penas até um ano de prisão O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, submeteu hoje ao parlamento uma proposta de lei de amnistia para crimes puníveis com até um ano de prisão e de penas pelo mesmo tempo, para minimizar o impacto do novo coronavírus nas cadeias. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-propoe-amnistia-para-crimes-e-_5e87b05e79a1b71956be6a16





"Avaliando a situação do sistema penitenciário, caracterizada por desafios constantes relacionados com a gestão da superlotação dos seus estabelecimentos, constatamos que as penitenciárias constituem um local de alto risco para propagação de doenças infecciosas", entre as quais a covid-19, referiu o comunicado hoje distribuído da Presidência da República.

O chefe de Estado precisou que, feitas as consultas pertinentes, ao abrigo da Constituição da República, remeteu hoje à Assembleia da República "a proposta de Lei de Amnistia dos crimes puníveis com pena de prisão até um ano e perdão das penas até um ano de prisão".