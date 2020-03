PR de Cabo Verde manifesta conforto por realização de testes no país O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, manifestou hoje "algum conforto" por o país ter começado a realizar os testes para despiste do novo coronavírus, notando que isso acontece em "condições muito boas" e com técnicos cabo-verdianos. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-manifesta-conforto-por_5e737a4d54821b1985b05e08





"Fiquei e fico muito satisfeito por ver que Cabo Verde, num tempo bastante razoável, conseguiu criar as condições para fazer o teste neste laboratório ao Covid-19. Isto é um sinal de prontidão, de responsabilidade e dá-nos a todos algum conforto sabermos que análises podem ser feitas aqui, no nosso laboratório, com técnicos cabo-verdianos, boa parte deles formados em Cabo verde", disse o chefe de Estado.

Jorge Carlos Fonseca falava no final de uma visita ao laboratório de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), que funciona no Hospital Agostinho Neto, na Praia, e que desde sábado realiza testes para despiste do novo coronavírus.

O mais alto magistrado da Nação cabo-verdiano afirmou que, "como leigo", constatou que as análises são feitas em "condições muito boas", com pessoas certificadas e mantendo uma colaboração como o Instituto Pasteur, de Dacar.

"Isto é um dado que nos dá conforto, para termos confiança, de que poderemos em Cabo Verde, se nós todos apoiarmos e ajudarmos, se cada um fizer aquilo que deve ser feito, face a esta epidemia que é grave, podemos, como nosso passado, resistir e podemos vencer", salientou.

O Laboratório Nacional de Virologia de Cabo Verde, que já realizava testes para o VIH/Sida, hepatite, as arboviroses, como zika ou dengue, e outros vírus, tem capacidade para realizar até 300 exames diários e disponibilizar os resultados em 24 horas.

Até à semana passada, os testes ao novo coronavírus eram feitos no laboratório do Instituto Ricardo Jorge, em Portugal.

Cabo Verde já registou vários casos suspeitos do novo coronavírus, tendo sete dado negativo, faltando saber o resultado de mais oito casos, seis deles anunciados hoje pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, indicando que resultados deverão ser conhecidos até final do dia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.361 casos), a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

