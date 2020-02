PR angolano inaugura Instituto Politécnico das Pescas financiado por Espanha O Presidente angolano, João Lourenço, inaugurou hoje o Instituto Politécnico das Pescas - CEFOPESCAS, financiado pelo Governo espanhol, para atender a "carência de técnicos qualificados" de nível médio para o setor. internacional Lusa internacional/pr-angolano-inaugura-instituto-politecnico_5e399c8decd62512786e4869





Erguido numa área superior de 5.600 m2, distribuído em três pisos, o CEFOPESCAS, localizado no município de Belas, sul de Luanda, tem uma capacidade para albergar 1.836 alunos e resulta de um investimento de 98 milhões de dólares (82,3 milhões de euros).

Ladeado da primeira-dama da República e demais membros do seu Governo, João Lourenço descerrou a placa da instituição e visitou os departamentos da instituição que vai ministrar aulas do ensino médio da 7.ª à 13.ª classe.

A formação da CEFOPESCAS deve obedecer aos padrões e regulamentos da Organização Marítima Internacional, o que confere aos alunos o título de Pesqueiro Polivalente, certificado pelo Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlântico de Espanha, aprovado pela União Europeia (UE).

Segundo as autoridades angolanas, ao fim das respetivas formações, os alunos deverão ser capazes de realizar todas as operações que se exigem em barcos de pesca profissionais, nomeadamente controlar a navegação, organizar e executar as atividades de extração e conservação da pesca, entre outras.

Localizado próximo ao mar, o complexo com três pisos conta com salas para aulas teórico-práticas, três laboratórios, uma biblioteca, oficinas de simulação técnica, área administrativa com gabinetes para os professores, entre várias valências.

DYAS // VM

Lusa/Fim