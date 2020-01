Portugal vai continuar a apoiar as regiões afetadas por ciclones Portugal vai continuar a apoiar as regiões de Moçambique afetadas pelos ciclones em 2019, disse hoje o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à chegada à cidade da Beira, salientando que, além dos apoios financeiros, são precisos voluntários. internacional Lusa internacional/portugal-vai-continuar-a-apoiar-as-regioes_5e2060ac19454c1c0d33b630





"É evidente, são precisos voluntários. Estivemos com organizações não-governamentais (ONG) em áreas diferentes áreas de intervenção" e essa foi uma constatação, referiu, 10 meses depois do ciclone.

Marcelo Rebelo de Sousa conversou com dirigentes das instituições no Consulado Geral de Portugal na Beira, pouco depois da aterragem, num voo em que viu as dificuldades que a região ainda enfrenta a partir da cabine de pilotagem.