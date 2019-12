Polícia deteve no Huambo 19 millitares desmobilizados que se manifestaram nas ruas A Polícia angolana deteve hoje, na província do Huambo, 19 ex-militares desmobilizados das Forças Armadas Angolanas (FAA) por suposta arruaça, ação que resultou também em ferimentos em três manifestantes e um agente policial. internacional Lusa internacional/policia-deteve-no-huambo-19-millitares_5dfe0ac27cf645796c577cff





Um comunicado da delegação provincial do Ministério do Interior na província do Huambo, a que agência Lusa teve acesso, refere que o incidente teve lugar na manhã de hoje, numa ação participada por cerca de 60 elementos licenciados e desmobilizados das FAA, com processo de seleção para o seu ingresso na Polícia Nacional.

Segundo o documento, os ex-militares interditaram uma via, com a colocação de pneus e contentores de lixo em chama, e arremessaram pedras e paus.