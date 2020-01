Pescador desaparecido em Cabo Verde após naufrágio de barco de pesca Um pescador está desaparecido em Cabo Verde desde a manhã de hoje depois de o barco em que seguia com mais dois colegas ter naufragado junto à ilha de Santo Antão, decorrendo buscas pela Guarda Costeira. internacional Lusa internacional/pescador-desaparecido-em-cabo-verde-apos_5e19b9c0281deb1beb141e77





A informação foi prestada à agência Lusa pelo comandante da Capitania dos Portos do Barlavento, Aguinaldo Lima, acrescentando que o incidente ocorreu a cerca de cinco milhas náuticas (nove quilómetros) de Monte Trigo, também na ilha de Santo Antão, algures entre as 08:00 e as 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje.

"A informação que temos é que um golpe de mar fez com que a água entrasse na embarcação, que começou a afundar. Dois pescadores conseguiram nadar para terra, mas o terceiro está desaparecido", explicou.