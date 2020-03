Pequim impõe quarentena a todas as pessoas que cheguem do exterior

Todas as pessoas que chegarem a Pequim oriundas do exterior terão de cumprir um período de quarentena de 14 dias, informaram hoje as autoridades locais, à medida que o número de casos importados aumenta na capital chinesa.

Lusa

