Partido de Evo Morales anuncia em janeiro candidato às presidenciais da Bolívia

O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales afirmou no domingo que o seu partido vai anunciar em janeiro o candidato para as próximas eleições presidenciais no país.

internacional

Lusa

internacional/partido-de-evo-morales-anuncia-em-janeiro_5e098c4b8362ff1c25c4d791