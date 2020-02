Países do G7 vão concertar uma nova resposta ao novo coronavírus - Alemanha

Os países do G7, grupo dos mais industrializados do mundo, vão concertar-se para uma resposta ao novo coronavírus que surgiu na China, anunciou hoje o ministro da Saúde alemão, após uma conversa telefónica com o seu homólogo norte-americano.

