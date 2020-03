OMC suspende todas as reuniões até 20 de março

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou hoje a suspensão de todas as reuniões até 20 março após ter sido descoberto um primeiro caso de coronavírus no seu pessoal.

Lusa

