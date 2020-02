Oito meses de obras no Tarrafal para dar autenticidade e preparar candidatura à UNESCO O antigo Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, vai receber, durante oito meses, obras de reabilitação para repor a autenticidade do espaço, processo considerado essencial para a candidatura a Património da Humanidade. internacional Lusa internacional/oito-meses-de-obras-no-tarrafal-para-dar_5e5901ce24393212abd9a7be





A assinatura da consignação da empreitada foi feita hoje, no antigo campo de concentração, pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, à construtora Vilacelos, empresa com sede em Barcelos, Portugal, através da sucursal em Cabo Verde.

No local, o ministro da Cultura, Abraão Vicente, explicou que obra, de 29,5 milhões de escudos (265 mil euros) visa um dos requisitos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) para a candidatura a Património da Humanidade que o Governo cabo-verdiano pretende apresentar dentro de um ano: "Cumprir com esse critério da classificação, que é a autenticidade do espaço".