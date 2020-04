Nove membros do CS da ONU querem reunião na presença de Guterres Nove membros não permanentes do Conselho de Segurança (CS) da ONU, por iniciativa da Alemanha, solicitaram hoje uma reunião deste organismo com o secretário-geral da ONU António Guterres para abordar a pandemia de covid-19, referiram fontes diplomáticas. internacional Lusa internacional/nove-membros-do-cs-da-onu-querem-reuniao-na_5e8637fcdcab6f199a374985





Após a fulgurante propagação em fevereiro da pandemia pelo mundo, o CS nunca mais se reuniu sobre esta questão nem adotou declarações ou resoluções, apesar de diversas tentativas.

Atualmente existe um projeto de resolução apresentado pela Tunísia destinado a promover a ideia de um cessar-fogo mundial, enquanto os cinco membros permanentes do Conselho (Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido) debatem um projeto francês similar, mas sem resultados até ao momento.

Os membros não-permanentes do Conselho -- que rejeitam a ideia de um estatuto menor e preferem ser designados "membros eleitos" -- manifestam crescente impaciência pelas recorrentes divisões que opõem os EUA à China, e as reticências de Pequim, ou Moscovo, de levar ao órgão uma questão dominada pela saúde e que não considera ameaçadora para a paz e segurança no mundo, indica a agência noticiosa AFP.

Os nove países pediram uma reunião do CS, para além da Alemanha, são a República Dominicana, presidente em exercício da instância em abril, Estónia, Indonésia, Níger, Vietname, Tunísia, São Vicente e Granadinas e a Bélgica, segundo os diplomatas.

O número de nove (em 15 membros) é o mínimo exigido para evitar a rejeição de um pedido de reunião no decurso de um eventual voto de procedimento que pode ser exigido que se oponha à realização da sessão.

A África do Sul, o último país não-membro permanente do Conselho de Segurança, não se juntou ao pedido.

A iniciativa consiste "num pedido para uma videoconferência à porta fechada", acrescentou um diplomata, ao precisar que não implica uma "reunião urgente".

A data da sessão ainda não foi fixada, dependendo da agenda de António Guterres, concluiu a mesma fonte.

PCR // EL

Lusa/Fim