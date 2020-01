Nova Assembleia da República de Moçambique tomou hoje posse Os 250 deputados da nova Assembleia da República de Moçambique, eleitos no sufrágio universal de 15 de outubro do ano passado, foram hoje investidos em Maputo, num ato dirigido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. internacional Lusa internacional/nova-assembleia-da-republica-de-mocambique_5e1c24ef8362ff1c25cb250c





A tomada de posse dos novos deputados consumou-se formalmente através da leitura do termo de juramento pelo deputado mais velho do parlamento, Eduardo da Silva Nihia, 75 anos, e pela assinatura do termo de juramento por cada um dos 247 deputados presentes na sessão inaugural da legislatura, que hoje arrancou.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, vai manter o domínio da Assembleia da República, mas desta vez com uma maioria qualificada de 184 deputados dos 250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, cabendo 60 (24%) à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, e seis assentos (2,4%) ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM).