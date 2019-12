Movimento da Guiné-Bissau denuncia à justiça apelo à divisão étnica de Umaro Sissoco Embaló

O presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI) da Guiné-Bissau, Sana Canté, apresentou hoje uma queixa no Ministério Público contra Umaro Sissoco Embaló por alegado crime eleitoral ao incitar à divisão étnica no país.

internacional

Lusa

internacional/movimento-da-guine-bissau-denuncia-a-justica-_5e063ee8173a6f1c3163c78a