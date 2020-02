Moçambique vai precisar de mais ajuda alimentar este ano - EIU A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que Moçambique vai precisar de um aumento da ajuda internacional devido à insegurança alimentar que irá acentuar-se este ano devido ao agravamento das assimetrias nas condições climatéricas. internacional Lusa internacional/mocambique-vai-precisar-de-mais-ajuda_5e3ed5cdec64cc12b389aaee





"Apesar do crescimento de 4,2% previsto para este ano, principalmente devido aos esforços de reconstrução e à atividade da construção, prevemos que o setor agrícola continue fraco, no seguimento do impacto dos ciclones e devido à situação de seca atual", escrevem os peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist.

Numa nota sobre a economia do país, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "a perspetiva para o setor agrícola é agora mais pessimista devido à continuação da seca nalgumas partes do país, enquanto outras regiões enfrentam chuvas e inundações".