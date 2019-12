Moçambique reforça de segurança para conter ataques armados no centro do país O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, anunciou hoje o reforço das medidas de segurança em Manica e Sofala, centro do país, onde grupos armados têm protagonizado ataques desde agosto deste ano. internacional Lusa internacional/mocambique-reforca-de-seguranca-para-conter_5e03b2019419111c2a69f7af





"Nós decidimos incrementar as patrulhas em todas faixas [nas províncias de Manica e Sofala] e serão patrulhas mistas, além de outras medidas que preferimos não avançar", disse Basílio Monteiro, em declarações à imprensa durante uma visita que efetuou a Chibabava, província de Sofala, onde na terça-feira grupos armados protagonizaram um novo ataque.

Em causa está a situação de insegurança que afeta dois dos principais corredores rodoviários do país, a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Norte ao Sul do país, e a Estrada Nacional 6 (EN6), que liga o porto da cidade da Beira e o Zimbabué e restantes países do interior da África austral.