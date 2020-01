Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Irão não quer uma escalada da guerra O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, afirmou hoje que o seu país "não pretende um agravamento da guerra, mas que se vai defender de qualquer agressão". internacional Lusa internacional/ministro-dos-negocios-estrangeiros-diz-que_5e15494190778c1bfa200cf9





Através da rede social Twitter, o ministro classificou o ataque com mísseis balísticos a bases iraquianas com militares norte-americanos como sendo "medidas proporcionais de autodefesa".

A sua mensagem segue-se ao ataque com mísseis feito em retaliação à morte do general iraniano dos Guardas da Revolução Qassem Soleimani pelos EUA, através de um ataque com drone em Bagdad.

