Ministra da Saúde rejeita afastamento de responsável da linha SNS 24

A ministra da Saúde rejeitou hoje ter afastado o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade responsável pela Linha SNS 24, justificando a substituição com o fim do mandato anterior da administração anterior.

