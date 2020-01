Mia Couto defende "diálogo" para conter violência no Norte de Moçambique O escritor moçambicano Mia Couto considerou hoje que é preciso uma "ponte" para o diálogo de modo a conter a violência na província de Cabo Delgado, Norte do país, embora admita dificuldades devido ao desconhecimento dos autores dos ataques armados. internacional Lusa internacional/mia-couto-defende-dialogo-para-conter_5e1f253a19454c1c0d334453





A força militar é uma solução, mas sozinha "é um desastre" e, por isso, "é preciso que haja essa possibilidade de haver uma ponte", disse o escritor Mia Couto, momentos depois da cerimónia de tomada de posse do Presidente Filipe Nyusi.

Para o escritor moçambicano, vencedor do Prémio Camões em 2013, o diálogo é essencial para acabar com a violência armada naquela província, entretanto questiona: "Vamos conversar com quem?", reconhecendo que a inexistência de um rosto que assuma a autoria dos ataques.