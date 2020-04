Medicamentos, consultas e atestados podem dar mais receitas à saúde em Moçambique - estudo A Plataforma da Sociedade Civil para Saúde em Moçambique (Plasoc-M) sugere que as autoridades do setor apostem na captação de receitas através da venda de fármacos, prestação de algumas consultas e atestados, lê-se num estudo consultado pela Lusa. internacional Lusa internacional/medicamentos-consultas-e-atestados-podem-dar-_5e90626f864b8531bec4d0aa





"As autoridades do setor precisam de explorar as áreas com potencial de receitas já identificadas no estudo da Intellica [empresa de consultadoria] (2013), tais como, venda de medicamentos, consultas externas e taxas de atestados médicos", refere o relatório sobre Rastreio da Despesa Pública no setor da saúde.

O documento baseou-se em dados recolhidos nos distritos de Angoche, Bilene, Magude, Xai-Xai e nos hospitais gerais de Chamanculo e José Macamo, em Maputo.