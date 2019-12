Mais de 650 profissionais dos 'media' inscritos para as celebrações Mais de 650 profissionais dos 'media' inscreveram-se para cobrir as atividades de celebração dos 20 anos da passagem da administração de Macau de Portugal para a China, disse hoje à Lusa o Gabinete de Comunicação Social do território. internacional Lusa internacional/mais-de-650-profissionais-dos-media-inscritos_5df37dfa5d243b79b250d5a9





"Segundo os dados disponíveis, mais de 650 profissionais da comunicação social procederam à inscrição para a cobertura noticiosa das atividades celebrativas do 20º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau", indicou, em resposta à Lusa, o Gabinete de Comunicação Social de Macau.

A cobrir as atividades vão estar jornalistas de "Macau, da China interior, de Hong Kong, de Taiwan, de Portugal, do Japão, de Singapura, do Reino Unido, dos Estados Unidos e de França", acrescentou.

A Região Administrativa Especial de Macau celebra 20 anos de existência no dia 20 de dezembro e, até agora, as autoridades do território ainda não emitiram qualquer informação sobre o programa das atividades que inclui no dia 20 dezembro a tomada de posse do novo Governo de Macau, liderado por Ho Iat Seng.

Vários órgãos de comunicação social têm apontado para a presença do Presidente chinês, Xi Jinping, contudo nem as autoridades de Macau, nem as do Governo Central, confirmaram a sua presença.

Portugal deverá ser representado pelo cônsul-geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha-Alves.

Após mais de 400 anos sob administração portuguesa, Macau passou a ser uma região administrativa especial da China em 20 de dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia acordado por um período de 50 anos, com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, com o Governo central chinês a ser responsável pelas relações externas e defesa.

MIM // JPS

Lusa/Fim