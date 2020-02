Macau regista décimo caso confirmado O número de pessoas infetadas em Macau com o novo coronavírus subiu hoje para dez, com um novo caso registtado num residente de 57 anos, disse à Lusa fonte dos Serviços de Saúde. internacional Lusa internacional/macau-regista-decimo-caso-confirmado_5e38f7b884a139129955426e





O caso foi diagnosticado esta manhã no doente, que ainda se encontra em avaliação, mas o seu estado é considerado estável, acrescentou a mesma fonte.

Segundo os Serviços de Saúde, o homem viajava com frequência para Cantão (Guangzhou).

Já está manhã, as autoridades sanitárias tinham anunciado o nono caso confirmado, naquele que poderá ser o primeiro caso de contágio em Macau, uma vez que a paciente garantiu não ter saído do território nos últimos dias e manteve contacto direto e próximo com o oitavo caso confirmado no território, numa mulher de 64 anos.

"Foi diagnosticado em Macau um novo caso confirmado da infecção pelo novo coronavírus, numa mulher, 29 anos de idade, residente de Macau", indicaram as autoridades, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, a mulher "visitou a casa do oitavo caso confirmado em Macau em 24 de janeiro e ficou lá por cerca de quatro horas".

A China elevou hoje para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Hong Kong anunciou, esta manhã, a primeira morte relacionada com o coronavírus. Um residente de Hong Kong de 39 anos morreu vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, na primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e na segunda fora da China continental.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

MIM // EJ

Lusa/Fim