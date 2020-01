Lina_Raül Refree, Miramar, Pongo e Sensible Soccers atuam esta semana no Eurosonic Os projetos musicais portugueses Lina_Raül Refree, Miramar, Pongo e Sensible Soccers atuam esta semana no festival Eurosonic Noorderslag, que começa hoje em Groningen, na Holanda. internacional Lusa internacional/lina-raul-refree-miramar-pongo-e-sensible_5e1c5d91b467e01be60089ee





De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, os Sensible Soccers são os primeiros a atuar, na quinta-feira no Vrijdag. Para o mesmo dia, mas no Der AA-Kerk, uma antiga igreja no centro da cidade, está marcada a atuação da dupla luso-espanhola Lina_Raül Refree.

Os concertos de Miramar e Pongo estão marcados para sexta-feira, ambos no Grand Theatre.