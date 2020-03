Líderes europeus em teleconferência para coordenar respostas ao surto O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou hoje que, "em breve", os líderes da União Europeia (UE) se vão reunir através de teleconferência para coordenar as respostas ao novo coronavírus. internacional Lusa internacional/lideres-europeus-em-teleconferencia-para_5e664e74dcab6f199a2b02c2





"Vou promover, em breve, uma teleconferência dos membros do Conselho Europeu para coordenar os esforços da UE relativamente ao Covid-19", anunciou Charles Michel através da sua conta oficial da rede social Twitter.

"Temos de cooperar para proteger a saúde dos nossos cidadãos", adiantou.

Dados hoje divulgados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) revelam que já existem 109.695 casos em todo o mundo de Covid-19, que pode provocar infeções respiratórias como pneumonia.

Na UE, o Estado-membro mais afetado é Itália, com 7.375 casos, seguindo-se França (1.126), Alemanha (902), Espanha (589), de acordo com o ECDC. Portugal tem 30 casos confirmados.

Ao todo, o surto já causou 3.811 mortes em todo o mundo, a quase totalidade (3.122) na China, mas também em grande escala em Itália (366) e no Irão (194).

Também hoje, o secretariado-geral do Conselho da UE anunciou medidas preventivas relativamente ao covid-19 para aplicar naquele organismo, à semelhança do já feito pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia, que já foram comunicadas aos delegados dos Estados-membros e produzem efeitos a partir de hoje.

Assim, ficou decidido que o número de reuniões do Conselho e das suas instâncias preparatórias e grupos de trabalho será reduzido, que a dimensão das delegações que participam em reuniões será limitada e ainda que todas as visitas de grupo e todas as formações não essenciais serão suspensas, anuncia o secretariado-geral do Conselho da UE em comunicado.

