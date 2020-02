Líder do PAICV garante união e coesão para reconquistar confiança dos cabo-verdianos A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse hoje que o maior partido da oposição cabo-verdiana está à altura das expectativas, cada vez mais forte, unido e coeso para reconquistar a confiança dos cabo-verdianos. internacional Lusa internacional/lider-do-paicv-garante-uniao-e-coesao-para_5e374eed5002c3127d3cb5d4





"Estamos unidos e coesos na escolha de um Cabo Verde para todos, estamos unidos e coesos na reconquista da confiança de Cabo Verde", afirmou a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), no seu discurso de encerramento do XVI Congresso ordinário do partido, que decorreu durante três dias na Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

Para a dirigente partidária, a reunião magna serviu para o partido debater, analisar, discutir, refletir, mas sobretudo para "consensualizar posições fundamentais", para estar de acordo com o que quer para Cabo Verde e qual é a sua missão.