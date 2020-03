Líder do MpD traça objetivo de pleno emprego em Cabo Verde até 2026 O presidente do Movimento para a Democracia (MpD) e primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, traçou hoje o objetivo de Cabo Verde atingir o pleno emprego e acabar com a pobreza extrema até 2026. internacional Lusa internacional/lider-do-mpd-traca-objetivo-de-pleno-emprego-_5e638dac2af29a198babf5fd





Ao discursar na abertura da XII Convenção Nacional do MpD, Ulisses Correia e Silva, reeleito em fevereiro, novamente em lista única, líder do partido no poder em Cabo Verde desde 2016, começou por sublinhar a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos na atual legislatura (2016/2021) e o crescimento económico do país.

"Dirijo-me às famílias cabo-verdianas. As opções e as políticas que temos tomado e implementado na política económica e social têm estado a produzir resultados. Cabo Verde está hoje mais forte e a vida dos cabo-verdianos está melhor: o rendimento das famílias está a aumentar, os cuidados destinados a crianças, idosos e pessoas com deficiência estão a aumentar, a igualdade e equidade de género ganhou uma nova centralidade nas políticas públicas", destacou.