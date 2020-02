Japão disponibiliza 440 mil euros para seis projetos comunitários em Moçambique O Governo do Japão vai hoje anunciar o financiamento de seis projetos comunitários moçambicanos avaliados em 482 mil dólares (440 mil euros), anunciou, em comunicado, a embaixada japonesa em Maputo. internacional Lusa internacional/japao-disponibiliza-440-mil-euros-para-seis_5e58a84dc935e51293a623df





O Governo nipónico vai financiar a construção dois gabinetes de consulta médica em dois distritos da província de Gaza (sul), bem como a construção do Instituto Agrário Familiar Rural, na mesma região.

Na zona Centro, serão construídos nove furos de água no distrito de Mocuba, província da Zambézia, e instalados equipamentos no Hospital Central da Beira, em Sofala, província que vai também beneficiar de um instituto politécnico médio no âmbito do mesmo financiamento.