Itália com 619 mortes em 24 horas volta a ser país com mais vitimas mortais

O número de mortos em Itália devido à covid-19 aumentou hoje para 19.468, com mais 619 nas últimas 24 horas, e voltou a ser o país do mundo com mais óbitos devido à pandemia, ultrapassando o número de óbitos nos Estados Unidos da América.

